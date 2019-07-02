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СМИ назвали подлодку, на которой погибли российские моряки

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ЧП произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, пишут СМИ. В соцсетях сообщают о выживших.
СМИ назвали подлодку, на которой погибли российские моряки
techcult.ru

Пожар, в результате которого погибли 14 российских моряков-подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик". Пишет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах во вторник, 2 июля.

Ранее Минобороны РФ не сообщило тип глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

"Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата", - сообщил собеседник издания. Он добавил, что Евменов находится на базе в Североморске с утра 2 июля.

РБК отмечает, что это крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны РФ с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке Нерпа унесла жизни 20 человек, еще 21 человек пострадал.

В то же время, Тelegram-канал Baza сообщает, что на пострадавшем от пожара научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России есть выжившие.

По его данным, пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в Североморске. Туда же доставлены тела 14 погибших моряков-подводников.

Как сообщает Тelegram-канал Mash, во время пожара на спускаемом аппарате погиб лишь один офицер. "Остальные скончались по пути в госпиталь. Часть уже в самой клинике. Причина гибели - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

 

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Теги: Россия, моряки, ЧП, пожар, подлодки, Подводная лодка, субмарина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 18:44
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
"Лошарик" тоже утонул, аки "Курск"?
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