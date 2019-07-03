В Италии впервые осудили 3 пророссийских наемников на Донбассе

Трое итальянцев стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками Москвы.

Итальянский суд приговорил к срокам заключения первых трех подозреваемых по делу итальянских пророссийских наемников на Донбассе.

Об этом сообщает председатель общины украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook.

Читай также: Воевавший за "ДНР" бразилец получил 13 лет тюрьмы

По сообщениям итальянской газеты Il Tirreno, 1 июля суд Генуи приговорил к различным срокам заключения первых трех наемников, которые уехали из Италии на Донбасс воевать против украинской армии. Им были предъявлены обвинения в несанкционированном вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства.

Антонио Каталдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполя) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) - 2 года и 8 месяцев, и Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, давно жил в Парме) был приговорен к 1 году и 4 месяцев.

Первые двое получили большие сроки, поскольку были признаны виновными также в вербовке, а молдаванин - только воевал, поэтому получил меньший срок. Как отмечает издание, таким образом, эти трое осужденных стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками Москвы.

Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, находятся в Донбассе. Это Андреа Палмере, которого считают мозговым центром, с крайне правой организации ультрас, что происходит с города Лукка, Габриэле Каругати, известный как "Архангел", бывший охранник торгового центра в Ломбардии, сын Сильван Марин, бывшей руководительницы партии «Лига Севера» в Кайрате , провинция Варезе, а также Массимилиано Кавальери, "Спартак", неофашист с Брешии.

Читай также: Аваков объяснил послу Италии, почему дело Маркива абсурдно

Согласно обвинению, поддержанным прокурором Федерико Манотти (членом антитеррористического пула прокуратуры Генуи), и во многом принятым судьями, все осужденные, различными способами, получали денежное вознаграждение за свою службу в рядах террористов на Донбассе. В ходе расследования были зафиксированы перехвата, из которых четко понятно, что Палмере, Каругати, Кавалльери (находятся в розыске) и Кастальдо (осужден) - участвовали в активных военных действиях против украинской армии.

Расследование этого дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя.

Как сообщалось 24 мая, в Италии потребовали 17 лет тюрьмы для нацгвардейца Маркива.