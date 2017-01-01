В пакистанском аэропорту стрельба, есть жертвы

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту пакистанского города Лахора, в результате чего скончались два человека. Об этом сообщает полиция штата Пенджаб в среду, 3 июля.

Во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.