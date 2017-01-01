В пакистанском аэропорту стрельба, есть жертвы
Во время стрельбы в аэропорту Лахора пострадали три человека, двое позже скончались. Преступник задержан.
Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту пакистанского города Лахора, в результате чего скончались два человека. Об этом сообщает полиция штата Пенджаб в среду, 3 июля.
Во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.
По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить. К аэропорту стянуты дополнительные подразделения полиции.
Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.
Ранее сообщалось, что за месяц в Пакистане в результате нападений было убито 10 сотрудников сил безопасности и 35 получили ранения.
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