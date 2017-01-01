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В пакистанском аэропорту стрельба, есть жертвы

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Во время стрельбы в аэропорту Лахора пострадали три человека, двое позже скончались. Преступник задержан.
Аэропорт Лахора
Аэропорт Лахора
commons.wikimedia.org
Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту пакистанского города Лахора, в результате чего скончались два человека. Об этом сообщает полиция штата Пенджаб в среду, 3 июля.
 
 
Во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.
 
По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить. К аэропорту стянуты дополнительные подразделения полиции.
 
Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.
 
Ранее сообщалось, что за месяц в Пакистане в результате нападений было убито 10 сотрудников сил безопасности и 35 получили ранения.

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Теги: Пакистан, аэропорт, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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