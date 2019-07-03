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Внук Назарбаева в Лондоне укусил полицейского

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Инцидент произошел, когда Айсултан пытался покончить с собой. Констебль решил остановить юношу, на что тот пустил в ход зубы.
Айсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев
holanews.kz

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев искусал полицейского в Великобритании, сообщает Московский Комсомолец со ссылкой на британские СМИ.

Это произошло, когда Айсултан пытался покончить с собой. Констебль Росса Сэмбрука решил остановить юношу, на что тот пустил в ход зубы.

При этом отмечается, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был "очень серьезным".

Теперь в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, его будет рассматривать королевский суд лондонского района Саутуарк.

В тоже время казахстанский портал Zakon.kz, сообщил, что все происходило в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть туда, так как захлопнула дверь. Но молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Полиция не стала слушать Назарбаева-младшего, вела себя грубо.

Уходя останься. Отставка Нурсултана Назарбаева

Напомним, 19 марта президент Казахстана Назарбаев заявил о своем уходе в отставку. После этого в Казахстане началась паника: доллар взлетел, обменники закрылись.

 

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Теги: Лондон, полиция, нападение, Назарбаев, укус, внук
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Источник: korrespondent.net

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