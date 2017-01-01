США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Ливии

Великобритания добивалась принятия резолюции, осуждающей авианалет на лагерь беженцев близ Триполи.

Совет Безопасности ООН в среду, 3 июля, на экстренном заседании в закрытом формате не смог принять совместную резолюцию, осуждающую авианалет на лагерь беженцев неподалеку от столицы Ливии Триполи.

Как передали агентства AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические круги, проект документа, предложенный Великобританией, был блокирован Вашингтоном. По данным источников, принятие такой резолюции не одобрил президент США Дональд Трамп. Причины такой позиции США остаются неизвестными.

Текст резолюции призывал всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые столкновения. Кроме того, речь шла о необходимости политического диалога в целях урегулирования ситуации.

В результате воздушного обстрела лагеря беженцев в муниципалитете Таджура погибли не менее 44 человек, более 130 были ранены. В правительстве Ливии, признанном международным сообществом и ООН, заявляют, что ответственность лежит на командующем самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре, который с апреля ведет наступление на Триполи.

Источник: Русская служба DW