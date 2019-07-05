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В Венесуэле в ходе операций сил безопасности убили семь тыс. человек - ООН

Комментариев: 3
Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", говорится в отчете организации.
ООН призывает власти Венесуэлы прекратить грубые нарушения прав
ООН призывает власти Венесуэлы прекратить грубые нарушения прав

В Организации Объединенных Наций 4 июля заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около семи тысяч человек. Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

"Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности была шокирующе высоким", - говорится в сообщении.

В докладе власти Венесуэлы призывают прекратить грубые нарушения политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле готовятся к переговорам между правительством страны и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране.

Ранее США ввели санкции против сына Мадуро. Минфин США утверждает, что Эрнесто Мадуро получал незаконную прибыль от разработки рудников.

 

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Теги: ООН, Венесуэла, убийство, Силы спецопераций
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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QWERTY80    05.07.2019, 09:50
Оценка:  -2
QWERTY80
Как повезло что в 14 в Украине был янык без яиц а не подобный мадуро. Майдан бы здулся за дня 3. Интересно копы в Венесуэле позволи хлестать себя цепями и стоять как бараны или сразу с дробаша в пузо?
bolbos    05.07.2019, 10:03
Оценка:  0
bolbos
Какие копы? Ты вообще не ориентируешься в ситуации? Там криминальный сброд вооруженный до зубов- так называемые колективос
Сейфище    05.07.2019, 09:02
Оценка:  -1
Сейфище
Гуаидо здулся? Или США?
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