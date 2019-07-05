В Венесуэле в ходе операций сил безопасности убили семь тыс. человек - ООН

Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", говорится в отчете организации.

В Организации Объединенных Наций 4 июля заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около семи тысяч человек. Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

"Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности была шокирующе высоким", - говорится в сообщении.

В докладе власти Венесуэлы призывают прекратить грубые нарушения политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле готовятся к переговорам между правительством страны и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране.

Ранее США ввели санкции против сына Мадуро. Минфин США утверждает, что Эрнесто Мадуро получал незаконную прибыль от разработки рудников.

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