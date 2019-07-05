На задержанном иранском танкере есть украинцы

На борту задержанного танкера находятся индийцы, пакистанцы и украинцы, сообщили в правительстве Гибралтара.

В состав экипаж задержанного возле Гибралтара иранского нефтяного танкера Grace 1 входят также граждане Украины. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства Гибралтара.

"Спикер (правительства Гибралтара - ред.) сообщил, что члены экипажа, которые оставались на борту танкера, - это преимущественно граждане Индии, несколько пакистанцев и украинцев", - говорится в сообщении.

По словам спикера, всего на борту было 28 членов экипажа. Их допросили как свидетелей.

Накануне в четверг стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

Вечером в тот же день МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера. Кроме того Иран пригрозил захватить танкер Великобритании в случае, если задержанное судно не будет освобождено.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet