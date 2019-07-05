Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На задержанном иранском танкере есть украинцы

Комментариев: 1
На борту задержанного танкера находятся индийцы, пакистанцы и украинцы, сообщили в правительстве Гибралтара.
Супертанкер Grace 1
Супертанкер Grace 1
shipspotting.com

В состав экипаж задержанного возле Гибралтара иранского нефтяного танкера Grace 1 входят также граждане Украины. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства Гибралтара.

"Спикер (правительства Гибралтара - ред.) сообщил, что члены экипажа, которые оставались на борту танкера, - это преимущественно граждане Индии, несколько пакистанцев и украинцев", - говорится в сообщении.

По словам спикера, всего на борту было 28 членов экипажа. Их допросили как свидетелей.

Накануне в четверг стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

Вечером в тот же день МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера. Кроме того Иран пригрозил захватить танкер Великобритании в случае, если задержанное судно не будет освобождено.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, украинцы, Гибралтар, Великобритания, танкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
trexxoll    05.07.2019, 17:52
Оценка:  0
trexxoll
Индийцы,пакистанцы,украинцы...Кор оче,одна"белая кость"!Гыгыгыгыгы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь