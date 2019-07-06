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Калифорнию всколыхнуло новое мощное землетрясение

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Новое землетрясение произошло также неподалеку от города Риджкрест, но оказалось сильнее предыдущего, которое назвали рекордным за 25 лет.

На юге американского штата Калифорния произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе на этой неделе. 4 июля неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Также были зафиксированы афтершейки.

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы.

Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков. "Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

Это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям. 

Из-за землетрясений в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.

 

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Теги: США, Калифорния, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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