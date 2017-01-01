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Иран анонсировал очередное нарушение ядерной сделки

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Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств, хотя и пытаются найти решение этой проблемы, отметили в Тегеране.
Иран уже возобновил высокий уровень обогащения урана
Иран уже возобновил высокий уровень обогащения урана
Getty Images

Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки. Об этом сказал замглавы иранского МИД Аббас Арагчи, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 7 июля.

"Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств. Они пытаются найти решение этой проблемы, и контакты по этому вопросу продолжатся. Если они не принесут успеха, то через 60 дней мы перейдем к третьему этапу", – сказал он на пресс-конференции.

Арагчи отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал "политически значимым фактором".

Также Арагчи отказался сообщить, в чем именно будут заключаться третий этап отказа Ирана от обязательств по СВПД.

Накануне стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана – на 5%.

Вскоре после этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Роухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу.

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Теги: Европа, США, Иран, Ядерная программа Ирана
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Источник: korrespondent.net

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