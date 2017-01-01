В Норвегии подтвердили встречу по Венесуэле

Переговоры представителей оппозиции и президента Мадуро состоятся на территории Барбадоса.

В министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры в Барбадосе. Об этом говорится в коммюнике ведомства, которое разместил в Twitter министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии... Стороны встретятся на этой неделе в Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны", - отмечается в заявлении норвежского МИД.

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