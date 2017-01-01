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США отказались иметь дело с британским послом

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что страна больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком. 
 
Американский глава отметил, что в США посла не любят: "Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело".
 
Трамп также добавил, что он критически относится к политике Великобритании и премьер-министра страны Терезы Мэй по проведению Brexit.
 
Кроме того, он написал, что говорил Мэй, как ей следует поступить, однако "она решила пойти другим путем". Политик подчеркнул, что Мэй и ее подопечные создали "беспорядок".
 
Ранее Трамп заявил, что Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.

Напомним, ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".

Позже МИД Британии начал расследование утечки оскорблений в адрес Трампа

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Теги: США, посол, Трамп, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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