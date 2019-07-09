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Канада увеличила число полицейских инструкторов в Украине

Комментариев: 1
Канадские полицейские в Украине служат в двусторонней миссии с Нацполицией и в миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности.
Миссия канадских полицейских в Украине вырастет до 45 человек
Миссия канадских полицейских в Украине вырастет до 45 человек
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Канада более чем в два раза увеличила количество полицейских инструкторов и продлила срок их пребывания в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Королевскую конную полицию Канады во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

Королевская канадская конная полиция рада расширить и продлить миссию в Украине. Согласно решению правительства Канады, миссия полицейских в Украине вырастет более чем вдвое – с 20 до 45 человек. Также эта командировка продлится два дополнительных года, до 2021-го, – заявили в штаб-квартире конной полиции в Оттаве.

В ведомстве уточнили, что канадские полицейские в Украине служат в двусторонней миссии с Национальной полицией и в Консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности.

"Канадские полицейские поддерживают реформы в Украине. Они проводят тренировки и дают стратегические советы с целью усиления возможностей и эффективности Национальной полиции Украины в таких аспектах как безопасность, уголовные расследования, предотвращение и реагирование на гендерное насилие. Канадский вклад помогает обеспечить устойчивость реформ и построить в Украине прозрачную и подотчетную правоохранительную службу", – отметили в канадской полиции.

Ранее стало известно, что Канада на три года продлила работу военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Около 200 канадских инструкторов проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года тренировки прошли более 10 тысяч бойцов ВСУ.

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Теги: Украина, Канада, полиция, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FPN    09.07.2019, 11:26
Оценка:  0
FPN
А беспредел нацполиции они контролируют или возглавляют?
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