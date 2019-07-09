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Лукашенко о союзе с Россией: Мы с Путиным дали ответ

Комментариев: 2
Лидеры двух стран решили создать Программу действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора.
Лукашенко не хочет "ломать" договор о создании Союзного государства с РФ
Лукашенко не хочет "ломать" договор о создании Союзного государства с РФ

Беларусь не будет входить в состав Российской Федерации, но руководство стран договорилось "не ломать" договор о создании Союзного государства. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта во вторник, 9 июля.

"Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что "если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время".

"Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", – отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. По его словам, главный принцип возможного союза Беларуси и РФ – равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

Также в январе Лукашенко сказал, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным "однозначно определили" отсутствие вопроса об объединении двух государств.

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    09.07.2019, 14:44
Оценка:  -1
Peyot
Вялорусы до сих пор думают что у них есть отдельная старана...
Kostos    09.07.2019, 14:41
Оценка:  0
Kostos
Конечно не будет входить, бо уже давно вошла. Тока название осталось и бояре местные с царьком совхозным.
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