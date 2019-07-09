Новый девайс обеспечит солнечной энергией и питьевой водой миллионы людей

Ученые заявили, что одно устройство сможет решить сразу две проблемы недостаточных ресурсов - преобразовывать солнечную энергию в электричество и очищать воду.

Исследователи разработали устройство, которое может производить электричество от солнечного света и одновременно очищать воду. Научная работа появилась на сайте Nature во вторник, 9 июля.

Устройство является не только источником зеленой энергии, но также предлагает альтернативу современным технологиям очистки воды, которые часто потребляют много электроэнергии и значительной инфраструктуры. Эти проблемы затрагивают более 780 миллионов человек по всему миру.

"Эти люди коллективно проводят 200 миллионов часов в день, принося воду из отдаленных источников", - сказал профессор Пэн Ван, соавтор исследования из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Ученые также утверждают, что оно может быть использовано как в рамках одного домашнего хозяйства, так и в промышленных масштабах.

Сверху устройства находится горизонтальный кремниевый солнечный элемент, а под ним - несколько ярусов, через которые проходит соленая или загрязненная вода. Отработанное тепло от солнечного элемента нагревает соленую воду, проходящую непосредственно под ним - вода испаряется, проходит через мембрану и конденсируется, образуя чистую воду, выделяя тепло в процессе, которое нагревает воду на нижнем уровне. Процесс затем повторяется для следующего уровня. Очищенная вода вытекает из устройства и собирается.

Исследователи обнаружили, что это устройство можно использовать для очистки морской воды, а также воды, загрязненной тяжелыми металлами, при этом собранная вода содержит количество свинца, меди, натрия, кальция и магния ниже уровней, которые Всемирная организация здравоохранения считает безопасными для питьевой воды.

Напомним, что ранее ученые создали 3D-принтер, печатающий при помощи света.

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