Трамп назвал британского посла "глупым парнем"

Американский лидер раскритиковал дипломата из-за его высказываний по поводу политики Белого дома.

Президент США Дональд Трамп назвал посла Великобритании Кима Дэррока "глупым", "чокнутым" и "напыщенным. Об этом во вторник, 9 июля, американский лидер написал в Twitter.

В новой серии сообщений Трамп назвал Дэррока "глупым парнем», "чокнутым послом", "напыщенным дураком" и посоветовал дипломату общаться "со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit". В новой серии сообщений Трамп назвал Дэррока "глупым парнем», "чокнутым послом", "напыщенным дураком" и посоветовал дипломату общаться "со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit".

"Я говорил Мэй о том, как добиться сделки, но она пошла своим собственным идиотским путем без шансов на успех", - подытожил американский лидер.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019

Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным"

Действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не будут иметь дел с дипломатом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet