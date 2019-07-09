Трамп назвал британского посла "глупым парнем"
Американский лидер раскритиковал дипломата из-за его высказываний по поводу политики Белого дома.
Президент США Дональд Трамп назвал посла Великобритании Кима Дэррока "глупым", "чокнутым" и "напыщенным. Об этом во вторник, 9 июля, американский лидер написал в Twitter.
В новой серии сообщений Трамп назвал Дэррока "глупым парнем», "чокнутым послом", "напыщенным дураком" и посоветовал дипломату общаться "со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit".
"Я говорил Мэй о том, как добиться сделки, но она пошла своим собственным идиотским путем без шансов на успех", - подытожил американский лидер.
The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019
Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным".
Действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не будут иметь дел с дипломатом.
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