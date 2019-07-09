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Трамп назвал британского посла "глупым парнем"

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Американский лидер раскритиковал дипломата из-за его высказываний по поводу политики Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп назвал посла Великобритании Кима Дэррока "глупым", "чокнутым" и "напыщенным. Об этом во вторник, 9 июля, американский лидер написал в Twitter.

В новой серии сообщений Трамп назвал Дэррока "глупым парнем», "чокнутым послом", "напыщенным дураком" и посоветовал дипломату общаться "со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit".

"Я говорил Мэй о том, как добиться сделки, но она пошла своим собственным идиотским путем без шансов на успех", - подытожил американский лидер.
 
Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным".
 
Действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не будут иметь дел с дипломатом.
 

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Теги: США, Британия, скандал, посол, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, оскорбление
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Источник: korrespondent.net

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