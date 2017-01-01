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В мире выросло число долгожителей

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За 20 лет число людей на планете, достигших столетнего возраста, возросло в четыре раза, говорится в отчете ООН.
Самая старая женщина Боливии Джулия Флорес Кольке
Самая старая женщина Боливии Джулия Флорес Кольке
 
Количество людей, достигших 100-летнего возраста по всему миру, возросло до рекордного уровня. Как сообщило во вторник, 9 июля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2019 году число юбиляров превысило 533 тысячи человек.
 
Эти данные, в свою очередь, получены из отчета ООН Перспективы мирового населения за 2019 год (World Population Prospects).
 
С начала 21 века количество людей, отметивших 100-летие, увеличилось почти в четыре раза - в 2000 году долгожителей насчитывалось около 151 тысячи, 80 процентов из них - женщины.
 
При этом увеличение числа долгожителей также заметно и в контексте общего роста мирового населения. В 2000 году на один миллион человек приходилось 25 человек старше ста лет, а в 2019 году - уже 69.
 

Источник: Русская служба DW

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Теги: ООН, долголетие, население, Отчет, долгожитель, пожилые люди
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Источник: korrespondent.net

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