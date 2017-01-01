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Украинцы составляют 80% нелегальных работников в Чехии

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В Чехии уже третий год работает программа под названием Режим Украина. Но большиство нелегалов составляют именно украинцы.
Украинцы активно едут на заработки в Чехию
Украинцы активно едут на заработки в Чехию
Immigrant Today

За минувший год количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины. Об этом накануне сообщило Radio Praha со ссылкой на официальные данные Министерства труда и социальных дел Чехии.

Так, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа Режим Украина, около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами.

Как отмечают представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", – говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Напомним, в июне Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев – с 19 до 40 тысяч человек.

Также сообщалось, что в прошлом году заробитчане из Чехии перечислили в Украину более 800 млн долларов.

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Теги: Украина, работа, нелегалы, Чехия, заробитчане, заработок, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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