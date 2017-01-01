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Новый посол США прибыл в Турцию

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В аэропорту Эсенбога в Анкаре дипломата встретил временный поверенный в делах США в Турции.
Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд
Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд
twitter.com/USEmbassyTurkey

Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару, сообщили в американском диппредставительстве.

"Добро пожаловать в Турцию!" – говорится в Twitter посольства.
 
Саттерфилд был утвержден в должности 27 июня. На дипломатическую службу он поступил в 1980 году. Дэвид Саттерфилд владеет арабским и французским языками.

Напомним, ранее посол Великобритании в США объявил об отставке. Кроме того, был назначен новый посол Евросоюза в Украине.

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Теги: США, Турция, посол, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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