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Трамп определился с новым главой ВМС США

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Американский лидер планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
 
По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.
 
Трамп 10 июля совещание в Белом доме и практически утвердил назначение Гилдея, отмечает издание.

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Напомним, ранее стало известно имя нового главы Пентагона.

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Теги: США, ВМС, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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