Трамп определился с новым главой ВМС США

Американский лидер планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.



Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, сообщает Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.

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