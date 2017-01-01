Трамп определился с новым главой ВМС США
Американский лидер планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.
Трамп 10 июля совещание в Белом доме и практически утвердил назначение Гилдея, отмечает издание.
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