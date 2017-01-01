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Бывшему советнику Трампа запретили пользоваться соцсетями

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Это связано с тем, чтобы Роджер Стоун не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.
Экс-советник президента США Роджер Стоун
Экс-советник президента США Роджер Стоун

Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться социальными сетями, пишет The Wall Street Journal.

Стоуну запретили пользоваться Twitter, Facebook и Instagram. Решение суда связано с тем, чтобы он не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.
 
По словам окружного судья Эми Берман Джексон, Стоун нарушил условия освобождения из-под ареста до того, как начался судебный процесс.

В США задержали экс-советника Трампа  

Напомним, ранее суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе.

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Теги: США, суд, Дональд Трамп, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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