Бывшему советнику Трампа запретили пользоваться соцсетями

Это связано с тем, чтобы Роджер Стоун не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.



Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться социальными сетями, пишет Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться социальными сетями, пишет The Wall Street Journal



Стоуну запретили пользоваться Twitter, Facebook и Instagram. Решение суда связано с тем, чтобы он не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.

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