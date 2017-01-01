Совбез ООН не принял решение по украинскому закону о языке

Ряд спикеров выступили с замечаниями к новому закону Украины о госязыке, а некоторые не увидели неоходимости рассматривать его на Совбезе.

Совет безопасности ООН провел накануне заседание по украинскому закону о госязыке, не приняв итогово заявления. Заседание транслировалось на сайте организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вышеупомянутый закон противоречит всем конвенциям по защите прав нацменьшинств, а также является "насильственной украинизацией страны". По его словам, принятие закона осуществлялось без всеобщего консенсуса и по политическим мотивам.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила в своем докладе, что ООН настаивает, чтобы был разработан законопроект, направленный на защиту прав национальных меньшинств и их языков.

В этом вопросе ее поддержал и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Дзаньер.

В свою очередь, и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также напомнил о насилии и пытках против крымских татар и других меньшинств, и заявил, что США выступает против таких действий РФ в оккупированном Крыму, а также призвал Россию как можно скорее освободить украинских военнопленных моряков и к конструктивности.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр осудил решение России о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе и отметил, что это выходит за пределы Минских соглашений. Также он отметил, что вскоре Франция вместе с Германией планируют провести дипломатическую встречу в "нормандском формате".

По словам заместителя постпреда Великобритании при ООН Джонатана Аллена, решение украинского парламента в отношении украинского языка подразумевает принятие последующих норм о правах нацменшинств, также он сделал акцент на том, что принятие таких законов является необходимым.

В свою очередь, постпред Германии Кристоф Хойзген заявил, что вопрос закона о функционировании украинского языка вообще не стоит рассматривать на заседании Совбеза ООН.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался проводить заседание по украинскому закону о языке. Представитель РФ Василий Небензя убеждал, что этот документ о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля.

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