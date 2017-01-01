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В США задержали экс-президента Перу

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Алехандро Толедо на родине подозревают в многомиллионных взятках и потребовали экстрадиции.
Алехандро Толедо
Алехандро Толедо
wikimedia.org

Американские правоохранители задержали бывшего президента Перу Алехандро Толедо в связи с запросом на экстрадицию. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает BBC со ссылкой на Генпрокуратуру Перу.

"В США задержали бывшего президента Перу Алехандро Толедо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его задержание связано с запросом на экстрадицию, который был направлен еще в марте прошлого года.

Толедо обвиняют в получении взяток на сумму 20 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht.

Бывший президент отвергает все обвинения и называет свое преследование "политически мотивированным".

Отмечается, что сам Толедо, находясь в Соединенных Штатах, занимался преподавательской деятельностью в Стэнфордском университете.

Напомним, в марте этого года Алехандро Толедо уже задерживали в США. Тогда задержание было связано пьянством.

Также весной за коррупцию и отмывание денег осудили другого экс-президента - Перу Педро Пабло Кучински. Он проведет в тюрьме три года.

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Теги: США, коррупция, Перу, взятки, экстрадиция, задержание
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Источник: korrespondent.net

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