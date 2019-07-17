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МИД РФ: Нидерланды злоупотребляют чувствами родственников жертв МН17

Комментариев: 7
Москва призвала Совместную следственную группу сосредоточиться "на беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных".
МИД РФ считает, что Нидерланды "предвзято относятся" к России
МИД РФ считает, что Нидерланды "предвзято относятся" к России
Сайт МИД РФ

Власти Нидерландов все более злоупотребляют чувствами и горем граждан, родственники которых погибли в ходе выполнения авиарейса MH17 в небе над Украиной. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с пятой годовщиной трагедии, опубликованном в среду, 17 июля.

"Нидерландские власти, как это ни прискорбно звучит, всё более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций", – говорится в комментарии.

Москва призвала Совместную следственную группу "сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных", чтобы установить причины трагедии и виновных.

"То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", – подчеркивают российские дипломаты.

В Москве  отмечают, что Россия, не допущенная к участию в расследовании катастрофы, с самого начала сотрудничала с Нидерландами, однако предоставляемые ею данные "упорно игнорируются". Тем не менее, несмотря "на предвзятое отношение", Россия готова к дальнейшему сотрудничеству в расследовании катастрофы.

"Путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество", – резюмировали в МИД РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

По результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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Теги: Россия, Украина, Boeing, МИД РФ, Нидерланды, Boeing-777, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Люблю_Украину    17.07.2019, 15:18
Оценка:  -7
Люблю_Украину
Голландская сторона с 2015 года требовала от Москвы, Вашингтона и Киева данные первичного радиолокационного наблюдения за районом, откуда, предположительно, запустили сбившую самолет ракету. При этом информацию предоставила только Россия. Все, далее умному человеку все становится понятно)
WTF2wtf    17.07.2019, 15:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путинскому лицемерному боту спиздеть - как с горы катиться,
у вас даже презик расеи регулярно лжет публично и это типа уже норма для расеян ...
WTF2wtf    17.07.2019, 15:22
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ихтутнет ведь, а танки из шахт ... как и этот Бук из-под Курска
dimasvetik    17.07.2019, 14:57
Оценка:  +12
dimasvetik
Бигмир, ты вообще оху..л, почему твоя блядс..я реклама высвечивается с картой украины без крыма!
fkrfyfan    17.07.2019, 15:04
Оценка:  -14
fkrfyfan
привыкай бандерлог свинячий
skygravity    17.07.2019, 15:09
Оценка:  +10
skygravity
fkrfyfan! вы лохмандеи только помидоры давить можете) да мальчиков в трусиках сочинять - мозгов даже на пропаганду не хватает)) сосать вы будете за боинг еще долго... да в принципе вам не привыкать губами шлепать, холопы дешевые, быки рогатые...
skygravity    17.07.2019, 14:56
Оценка:  +13
skygravity
ох вы кацапы и лицемерные мрази...
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