В Конгрессе США не поддержали резолюцию об импичменте Трампа

Американский лидер назвал резолюцию демократа Эла Грина нелепой и призвал не допустить подобного в будущем.

Палата представителей Конгресса США заблокировала резолюцию о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, котороую предложил демократ Эл Грин. Об этом в четверг, 18 июля, сообщило агентство Интерфакс-Украина

По результатам голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее, что говорит о сильном разделении среди демократов.

Отмечается, что Грин предложил резолюцию по импичменту президента США после того, как Палата представителей во вторник, 16 июля, осудила Трампа за высказывания, нацеленные на четырех женщин в Конгрессе.

Демократ утверждал, нужно пойти дальше и перейти к импичменту Трампа за разжигание расовой напряженности в Америке.

Трамп прокомментировал резолюцию об импичменте в Twitter , назвав ее нелепой.

"Палата представителей Соединенных Штатов только что подавляющим большинством голосов проголосовала против резолюции об импичменте... Это, пожалуй, самый нелепый, отнимающий уйму времени проект, с которым мне когда-либо приходилось работать", - написал американский лидер.

По словам Трампа, теперь процесс импичмента президента, "который руководил величайшим экономическим подъемом в истории страны, добился лучших показателей по рабочим местам и самого большого сокращения налогов", закончился.

"Нельзя допустить, чтобы такое повторилось с другим президентом Соединенных Штатов!" - добавил он.

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