Россия готова поставить Турции истребители Су-35
Это может быть сделано в случае интереса со стороны Анкары, отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Российская госкорпорация Ростех готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом заявил 18 июля глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - приводит пресс-служба Ростеха слова Чемезова.
Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.
В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.
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Откуда у тебя такие подробности про дрова. Видно украинские Сушки давно уже дровами заправляются.
Или у вас есть секретные самолеты, о которых мир не знает.
ты всех сегодня победил?!...гы-гы-гы
молодец, у тебя прогресс!..
смотри челом будешь!...))))))
если честно сомневаюсь я!....
А ЧЕМ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ?
КАКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ? ))))