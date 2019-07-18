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Россия готова поставить Турции истребители Су-35

Комментариев: 8
Это может быть сделано в случае интереса со стороны Анкары, отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35

Российская госкорпорация Ростех готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом заявил 18 июля глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - приводит пресс-служба Ростеха слова Чемезова.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. 

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Теги: Россия, Турция, ПОСТАВКИ, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Lyonya-Space    18.07.2019, 15:25
Оценка:  0
Lyonya-Space
А сервисное обслуживание тоже обещают, т.е. дрова для заправки?
birtov1990    18.07.2019, 15:36
Оценка:  +1
birtov1990
Lyonya-Space 18.07.2019, 15:25
Откуда у тебя такие подробности про дрова. Видно украинские Сушки давно уже дровами заправляются.
Или у вас есть секретные самолеты, о которых мир не знает.
PINKIPAU    18.07.2019, 14:47
Оценка:  +2
PINKIPAU
Он туркам и нахрен не нужен. Они ищут передовые технологии.
Nikolas_Adver    18.07.2019, 15:13
Оценка:  0
Nikolas_Adver
щас блевану... пшелнахyй, обсос eбaный!
ВыВсеВрети    18.07.2019, 15:19
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
воин, может ты пойдешь!...)))))))
ты всех сегодня победил?!...гы-гы-гы
Nikolas_Adver    18.07.2019, 15:22
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
и ты вместе с ним, пидaрки-подружки обблеванные))))
ВыВсеВрети    18.07.2019, 15:29
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ты выучил новое слово!...гы-гы-гы
молодец, у тебя прогресс!..
смотри челом будешь!...))))))
если честно сомневаюсь я!....
VSHIVANKA    18.07.2019, 15:34
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВОТ ПОЭТОМУ ОНИ И КУПИЛИ С 400....)))
А ЧЕМ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ?
КАКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ? ))))
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