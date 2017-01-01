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Навигационная система Galileo возобновила работу

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Пользователи все еще могут испытывать нестабильность предоставления услуг в работе системы.
Система вышла из строя 12 июля
Система вышла из строя 12 июля
ESA
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo в четверг, 18 июля, восстановила работу, сообщил центр услуг системы Galileo.
 
"Предоставление услуг восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления", - говорится в сообщении.
 
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения. Накануне система частично восстановила работу.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Подробно об украинском участии в материале Замена GPS: Украина в спутниковой системе Galileo.

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Теги: спутник, спутники, спутник связи, навигация
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Источник: korrespondent.net

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