Иран отреагировал на решение США по отправке войск

Безопасность на Ближнем Востоке невозможно обеспечить силами извне, считают в иранском МИД.

Решение США отправить американских военных в Саудовскую Аравию является "символическим и бесполезным шагом". Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщило накануне Анадолу.

"Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции", – сказал Зариф.

Глава иранского МИДа также обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии.

Накануне стало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным Reuters, речь идет об отправке 500 военнослужащих.

Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.

Напомним, подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.

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