Толпа линчевала браконьера за убийство павлинов

Охота на национальную птицу Индии запрещена. Уголовные дела завели на обе стороны конфликта.

В индийском штате Мадхья-Прадеш толпа до смерти избила одного из браконьеров, у которых нашли четерых мертвых павлинов, сообщает Газета.Ру 20 июля.

Местные жители заметили их, когда те убегали через поле. Одного из мужчин они извили и оставили его лежать в поле. Полиция отвезла пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось. Против десяти человек было заведено дело за убийство и организацию беспорядка.

В соответствии с Законом об охране дикой природы, было заведено отдельное дело об убийстве павлинов в отношении умершего мужчины, его сына и двух других человек, которые скрылись. Охота на павлина, национальную птицу Индии, и его убийство, запрещены.

Ранее сообщалость, что в Азовском море трое рыбаков-браконьеров пытались убежать от украинских пограничников.

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