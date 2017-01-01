Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саудовская Аравия одобрили переброску войск США на свою территорию

Комментариев: 0
Власти США получили от Саудовской Аравии разрешение на размещение в стране дополнительного контингента войск.
Американские военные
Американские военные


Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение в стране военного контингента США, сообщает Anadolu.

Отмечается, что "решение принято на основе сотрудничества двух стран, которые стремятся поддерживать и укреплять безопасность и стабильность в регионе".

При этом не уточняется, о какой конкретно численности контингента идет речь.

Ранеестало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным СМИ, речь идет об отправке 500 военнослужащих.

Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.

Подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Саудовская Аравия, войска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь