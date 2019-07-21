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Захват танкеров Ираном: НАТО сделало заявление

Комментариев: 1
Альянс требует у Ирана вернуть захваченные танкеры. При этом поддерживает только дипломатический способ решения вопроса.
Ранее Иран захватил британские такеры
Ранее Иран захватил британские такеры

Североатлантический альянс призвал Иран вернуть захваченные в Ормузском проливе два танкера, один из которых принадлежит Великобритании. Об этом говорится в заявление НАТО.

Как в нем указано, Альянс осуждает захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе, назвав этот случай "явным вызово международной свободе судоходства".

"Мы призываем Иран немедленно освободить корабли и их экипаж. Великобритания ясно дала понять, что их приоритетом является урегулирование ситуации путем диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации", - указано взаявлении.

Также говорится, что все союзники Альянса обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.
 
США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

 

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Теги: НАТО, Иран, судно, корабль, корабли, захват, танкер, Ормузский пролив
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Cowboychik    21.07.2019, 09:04
Оценка:  +1
Cowboychik
Oтьeбuтecь от Ирана, твари нативськи. Какого xyя это сраное нато сует свой нос в дела чужих стран...
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