Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии от ударов молний за сутки погибли более 30 человек

Комментариев: 0
Больше всего погибших зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур – по пять человек.
В Индии идут мощные муссонные ливни с грозами
В Индии идут мощные муссонные ливни с грозами

По меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. Об этом сообщает NDTV в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что еще 13 человек получили травмы при ударах молний.

Больше всего жертв зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур – по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, на прошлой неделе в селе на севере индийского штата Бахир в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, еще более десятка получили ранения.

Также сообщалось, что в Бангладеш за одни сутки от ударов молний погибли 14 человек. А за два месяца в стране от ударов молний погибли 126 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, молния, молнии, погибли, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь