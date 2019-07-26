В районе, затронутом стихийным бедствием, проживали 22 семьи – 77 человек. Погребенным под толщей земли оказался 21 дом.

В результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу погибли 24 чеовека и еще 27 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило Синьхуа в пятницу, 26 июля.

Инцидент произошел вечером во вторник на территории уезда Шуйчэн. Погребенным под толщей земли, по предварительным данным, оказался 21 дом. Общий объем оползня составила более 2 млн кубических метров.

Как сообщили в оперативном штабе, посредством различных методов, в том числе ДНК-анализа, удалось установить, что в районе, затронутом стихийным бедствием, проживали 22 семьи – 77 человек. Еще восемь человек приехали в гости или работали там.

В итоге 23 человека вышли на связь – они находились за пределами зоны оползня, когда он произошел. Спасатели нашли и отправили в больницу 11 пострадавших, мертвыми из-под завалов извлекли 24 человек, судьба остальных 27 человек пока неизвестна.

Поисково-спасательные работы продолжаются при участии сил вооруженной полиции, пожарных и других служб.

Cмотрите фотогалерею: В Китае 24 человека погибли при сходе оползня

Ранее в Мексике из-за схода оползня на дом погибла семья из семи человек, из которых четверо – дети. В тот момент в доме проходило семейное торжество, приуроченное к выпуску ребенка из начальной школы.

А в Стамбуле из-за оползня рухнул четырехэтажный дом. Жильцы накануне были эвакуированы. Также были приняты меры безопасности в районе. Никто не пострадал.

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