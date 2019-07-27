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Жертвами наводнений в Индии стали более 200 человек

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Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.
Последствия наводнения в Индии
Последствия наводнения в Индии
timesofindia.indiatimes.com

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство "Синьнуа".

По данным журанлистов, по меньшей мере 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.

В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии.

 

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Теги: Индия, стихия, наводнение, жертвы, наводнения, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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