С августа 2019 года от уплаты подоходного налога освобождаются люди младше 26 лет. Соответствующее положение за три месяца до выборов приняло правительство Польши.

За три месяца до парламентских выборов в Польше отменили подоходный налог для молодежи. В соответствии с декларацией, принятой правительством страны и министерством финансов, от его уплаты с августа освобождаются люди младше 26 лет, сообщает агентство dpa.

Польская правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС) надеется, что новое положение увеличит уровень занятости среди молодежи и предотвратит нелегальный труд. Помимо возраста, условием для освобождения от налогов является годовой заработок в размере, не превышающем 20 тыс. евро в эквиваленте. Законоположение не распространяется на учредителей компаний.

По данным польского правительства, действие налоговой льготы ощутят на себе около двух миллионов человек. Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь с Украины, что поможет решить вопрос с нехваткой в Польше квалифицированных работников. По данным польского Центрального статистического управления, в 2018 году максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины (73 процента).

Ранее сообщалось, что украинцы активнее всех покупают недвижимость в Польше.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet