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На ЛГБТ-марш в Берлине вышли полмиллиона человек

Комментариев: 4
В этом году гей-парад в Берлине прошел 41-й раз. Ранее в этом месяце более масштабный марш состоялся в Кельне.
На ЛГБТ-марш в Берлине вышли полмиллиона человек

В Берлине 27 июля состоялся ежегодный ЛГБТ-марш, на который вышли полмиллиона человек, сообщает Радио Свобода.

Марш начался на улице Курфюрстендам в западной части города. Участники прошли до Бранденбургских ворот.

В этом году гей-парад в Берлине прошел 41-й раз. Его девиз – Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса. Это напоминание о первых крупных протестах ЛГБТ-активистов в Нью-Йорке, состоявшихся в 1969 году.

Отметим, несколькими неделями ранее в кельнском гей-прайде приняли участие около 1,2 миллиона человек.

Ранее в Нью-Йорке прошел Всемирный прайд-парад, знаменующий собой окончание месяца борьбы за права ЛГБТ-сообщества. Участие в нем также приняла украинская колонна под названием Proud Ukraine.

 

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Теги: Германия, Берлин, фото, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гей-парад, гей-прайд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    28.07.2019, 16:50
Оценка:  -1
Антибес
И сколько сотен тысяч петушков из этой половины миллиона,составляют наши бравые голубые"воены света"из числа пидосил ОтсОС?
Андрей    28.07.2019, 16:59
Оценка:  0
Андрей
Ваши голубые воены света сейчас москвичей херачат
мидори    28.07.2019, 17:00
Оценка:  0
мидори
ты не путай! 3.14..дарасы это ты и твой путенг. а полмиллиона,жертвы моды
толян04    28.07.2019, 16:50
Оценка:  +4
толян04
развелось пи до р а сов
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