Молния убила женщину во время забега в Альпах

Молния ударила 45-летнюю гражданку Норвегии во время горного забега в Италии. Женщина скончалась в больнице.



В Италии в Альпах, недалеко от границы с Австрией, женщину во время бега убило ударом молнии, сообщает Le Soir

По данным издания, в момент происшествия 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу.

Когда спасатели нашли ее в горах между долинами Сарентино и Пассирии, она была еще жива. Женщину госпитализировали, через некоторое время она умерла. Погибшая была гражданкой Норвегии.

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