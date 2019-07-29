Стрельба произошла на фестивале в США: есть пострадавшие
По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. В результате ЧП пострадали 11 человек.
В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает NBC.
По предварительным данным, пострадали 11 человек.
По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.
На настоящий момент на месте происшествия находится большое количество сотрудников экстренных служб и несколько вертолетов.
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Напомним, ранее один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в Нью-Йорке.
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