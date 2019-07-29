Стрельба произошла на фестивале в США: есть пострадавшие

По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. В результате ЧП пострадали 11 человек.



В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает NBC

По предварительным данным, пострадали 11 человек.

По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.





В Киеве мужчина открыл стрельбу в ресторане и ранил барменшу На настоящий момент на месте происшествия находится большое количество сотрудников экстренных служб и несколько вертолетов.

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