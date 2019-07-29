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Стрельба произошла на фестивале в США: есть пострадавшие

Комментариев: 0
По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. В результате ЧП пострадали 11 человек.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
twitter.com/cnnbrk

В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает NBC.
 
По предварительным данным, пострадали 11 человек. 
 
По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.
 
На настоящий момент на месте происшествия находится большое количество сотрудников экстренных служб и несколько вертолетов.

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Теги: США, фестиваль, стрельба, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    29.07.2019, 07:29
Оценка:  0
Ira0956
Фестиваль еды! Пендосам только бы жрать )
И так уже превратились в нацию свиней
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