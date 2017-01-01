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Венесуэла пожалуется в ООН на вторжения самолетов США

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По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.
Венесуэла обратится в ООН из-за нарушений США воздушного пространства
Венесуэла обратится в ООН из-за нарушений США воздушного пространства

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой насчет нарушения США воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.
 
"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал он.
 
Напомним, инцидент произошел 26 июля в воздушном пространстве над Карибским морем. В США утверждают, что самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве, в то время как в Венесуэле заявили, что самолет без разрешения зашел в воздушное пространство страны.

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По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.

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Теги: США, ООН, самолет, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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