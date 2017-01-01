Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США

В Иллинойсе пассажирский поезд компании Amtrak, в котором ехали 297 пассажиров, протаранил автомобиль.

Пассажирский поезд врезался в стоявший на путях автомобиль abc7chicago.com



Пассажирский поезд компании Amtrak протаранил находившийся на путях автомобиль в американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго, сообщается в Twitter компании.



После столкновения с транспортным средством несколько составов сошли с рельсов. Всего в поезде находились 297 пассажиров. Никто из них не пострадал.







В Харьковской области поезд сбил ребенка На месте работают полицейские и спасатели.



Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал

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