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Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США

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В Иллинойсе пассажирский поезд компании Amtrak, в котором ехали 297 пассажиров, протаранил автомобиль.
Пассажирский поезд врезался в стоявший на путях автомобиль
Пассажирский поезд врезался в стоявший на путях автомобиль
abc7chicago.com

Пассажирский поезд компании Amtrak протаранил находившийся на путях автомобиль в американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго, сообщается в Twitter компании.
 
После столкновения с транспортным средством несколько составов сошли с рельсов. Всего в поезде находились 297 пассажиров. Никто из них не пострадал.
 
На месте работают полицейские и спасатели.

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Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.

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Теги: США, Поезд, авария, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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