Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США
В Иллинойсе пассажирский поезд компании Amtrak, в котором ехали 297 пассажиров, протаранил автомобиль.
Пассажирский поезд компании Amtrak протаранил находившийся на путях автомобиль в американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго, сообщается в Twitter компании.
После столкновения с транспортным средством несколько составов сошли с рельсов. Всего в поезде находились 297 пассажиров. Никто из них не пострадал.
На месте работают полицейские и спасатели.
В Харьковской области поезд сбил ребенка
В Харьковской области поезд сбил ребенка
Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент