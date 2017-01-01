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Иран опубликовал видео захвата британского танкера

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Британский фрегат Montrose мог взять иранские катера на прицел, однако получил приказ не вступать в конфликт.
Захват танкера Stena Impero
Захват танкера Stena Impero
Скриншот

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал видео захвата британского танкера Stena Impero. На записи, которую опубликовало иранское новостное агентство Tasnim, видно, что рядом с кораблем идут катера с иранскими флагами, а высаживались военные на корму танкера с вертолета.

Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем британского корабля F-236, который шел на помощь танкеру. Представители Ирана предупреждали, что проводят операцию и уже взяли танкер под контроль. При этом экипажу британского военного корабля настойчиво предлагалось не вмешиваться в происходящее.

F-236 Montrose– фрегат Королевского флота Великобритании. На момент захвата StenaImperoон находился в районе Ормузского пролива примерно в часе хода от танкера. Он мог взять иранские катера на прицел, однако получил приказ не вступать в конфликт.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. В Тегеране утверждают, что танкер задержали за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

Накануне стало известно, что в Персидский залив прибыл еще один британский военный корабль – фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив.

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Теги: Британия, Иран, видео, судно, корабль, захват, Великобритания, танкер, Персидский залив, Ормузский пролив, фрегат
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Источник: korrespondent.net

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