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РФ впервые развернула ракетный комплекс в Арктике

Комментариев: 10
В Арктике развернут первый российский дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С.
ЗРПК Панцирь-С1 на шасси КАМАЗ
ЗРПК Панцирь-С1 на шасси КАМАЗ
wikimedia.org

На Северном флоте РФ в Арктике в понедельник, 29 июля, заступил на боевое дежурство первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК Панцирь-С, заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с учетом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота, Панцирь-С является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение в том числе малоразмерных воздушных целей.

Комплексы Панцирь-С поступили на флот в конце 2019 года. Уточняется, что большинство операторов комплексов, заступивших на опытное боевой дежурство, имеют практический опыт боевого применения во время командировок в Сирию.

Напомним, в октябре 2018 года американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

 

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Теги: Россия, Арктика, флот, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Via_dolorosa    29.07.2019, 16:52
Оценка:  0
Via_dolorosa
birtov1990- хозяева у тебя в крямле сидят и зарплату тебе платят за про_росийскую пропоганду, а у нас союзные Европейские гос-ва которые помогают нам отойти от дремучего Совка и оторвать от себя гнилые руки раши.
Кайдаш    29.07.2019, 16:37
Оценка:  0
Кайдаш
В вечную мерзлоту вмёрзнет, никакой спирт не поможет; тем более, спирт к тому времени уже выпьют)))
birtov1990    29.07.2019, 16:16
Оценка:  -6
birtov1990
MykRom
Задоприводная кастрюля, ты берега не попутал, четвертый рейх, это нынешняя Украина.
Via_dolorosa    29.07.2019, 16:21
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Правильно бойся ватное отродье, Украина стала Рейхом и мацкву возьмёт. Вам там по Геббельс-вата_ТВ ни чего больше про нас не рассказывали, а то мы тут живём и не в курсе что у нас происходит. А ваш Кисель_ТВ вкл. и всё сразу по полочкам как в псих_лечебнице.
birtov1990    29.07.2019, 16:44
Оценка:  0
birtov1990
Via_dolorosa
А ты бревна из глаз вынь и сам все увидишь.
Lyonya-Space    29.07.2019, 16:23
Оценка:  +3
Lyonya-Space
birtov1990, да, у вас не рейх, только мирные демонстрации разгоняют, по 1300 задержанных...
birtov1990    29.07.2019, 16:38
Оценка:  0
birtov1990
Lyonya-Space
А, что про своих друзей не пишешь, как разгоняют демонстрантов во Франции и США, и сколько там задерживают, и какие средства применяют там.
Или против своих хозяев кишка тонка вякнуть.
WTF2wtf    29.07.2019, 16:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Украинские оккупанты захватили твой регион на россии,
сотни украинских танков тебе на россии спать мешают,
нацик упоротый???
MykRom    29.07.2019, 16:10
Оценка:  +7
MykRom
Побольше панцирей, твердых и разных, по всему периметру четвёртого рейха.
Via_dolorosa    29.07.2019, 16:17
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Ватник должен жить в изоляции и постоянном страхе, желательно полу_пьяненький и никуда не ездить, а то ещё насмотрится цивилизации и начнёт вопросы не_удобные задавать.
birtov1990    29.07.2019, 16:40
Оценка:  0
birtov1990
Via_dolorosa
Пока в страхе живет твоя пиндосия, понастроили баз по всему миру, везде им чудятся заговоры.
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