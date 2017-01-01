Трампа призвали ввести новые меры по делу Скрипалей

Члены палаты представителей Конгресса потребовали ввести второй пакет санкций против России из-за отравления в Солсбери.

Конгрессмены из комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент в британском Солсбери. Об этом пресс-служба комитета сообщила 29 июля.

Отмечается, что демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили американскому лидеру письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что санкции против России не были введены так, как того требует законодательство.

"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений – ред.), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", - подчеркнули политики.

Конгрессмены называли неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от Конгресса.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы. Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием.

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