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Трампа призвали ввести новые меры по делу Скрипалей

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Члены палаты представителей Конгресса потребовали ввести второй пакет санкций против России из-за отравления в Солсбери.
Военные возле дома Сергея Скрипаля в Солсбери
Военные возле дома Сергея Скрипаля в Солсбери
 
Конгрессмены из комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент в британском Солсбери. Об этом пресс-служба комитета сообщила 29 июля.
 
Отмечается, что демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили американскому лидеру письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что санкции против России не были введены так, как того требует законодательство.
 
"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений – ред.), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", - подчеркнули политики.
 
Конгрессмены называли неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от Конгресса.
 
Напомним, США ввели первый пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей в отношении России в августе прошлого года. Закон предусматривал также введение нового пакета санкций через три месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием.

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Теги: Россия, США, конгресс, Трамп, санкции, Дональд Трамп, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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