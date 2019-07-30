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В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Комментариев: 2
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров - больше, чем в прошлом году.
В России горит около трех миллионов гектаров леса
В России горит около трех миллионов гектаров леса
dayonline.ru
В пяти регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.
 
 
"Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", - сказал министр.
 
По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны задействованы в тушении пожаров.
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - подчеркнул Медведев.
 
Он также отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от стихии пока нет, но прогноз сложный.
 
Также Кобылкин сообщил, что основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор - сухие грозы.
 
 

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Теги: Россия, пожар, лесной пожар, чрезвычайная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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len-ok1    30.07.2019, 15:34
Оценка:  +1
len-ok1
POHUY
CasperW    30.07.2019, 15:37
Оценка:  +1
CasperW
Пох, пусть все сгорит. Главное, что там у хохлов.
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