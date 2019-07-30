В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров - больше, чем в прошлом году.
В пяти регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.
"Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", - сказал министр.
По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны задействованы в тушении пожаров.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - подчеркнул Медведев.
Он также отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от стихии пока нет, но прогноз сложный.
Также Кобылкин сообщил, что основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор - сухие грозы.
Напомним, в Днепропетровской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности из-за пожаров.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент