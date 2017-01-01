Между индийскими и пакистанскими военными произошла стрельба: есть жертвы

Один военный со стороны Индии и двое со стороны Пакистана погибли в результате стрельбы в Кашмире.

По меньшей мере два военнослужащих армии Пакистана и один индийский солдат погибли в результате обстрелов в спорном регионе Кашмир. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает агентство ANI со ссылкой на военных.

Отмечается, что армия Пакистана нарушила режим прекращения огня в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан, в результате чего погиб индийский военнослужащий. Индийская армия ответила обстрелом со своей стороны, в результате погибли два военных пакистанской армии.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

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