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Трамп заявил о планах заключить с РФ сделку по вооружениям

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Трамп заявил, что США заключат сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями. Американский лидер добавил, что Китай пытается их догнать, однако все равно отстает.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он заявил в интервью телеканалу C-Span.

Трамп в интервью заявил: "Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно".

Также Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее сообщалось, что Путин "разъяснил" Трампу ситуацию с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе 

 

 

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Теги: Россия, США, оружие, торговля оружием, Трамп, Дональд Трамп, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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