Трамп заявил о планах заключить с РФ сделку по вооружениям

Трамп заявил, что США заключат сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями. Американский лидер добавил, что Китай пытается их догнать, однако все равно отстает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он заявил в интервью телеканалу C-Span.

Трамп в интервью заявил: "Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно".

Также Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

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