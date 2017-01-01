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У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение

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Очаг стихии располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек.
Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра
Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра
Скриншот

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США в пятницу, 2 августа.

По его данным, очаг стихии располагался в 261 километре к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра.

По информации Reuters, индонезийские сейсмологи уже выпустили предупреждение об угрозе цунами. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Накануне у берегов Чили были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов. Эпицентр располагался в 94 км юго-западнее города Сан-Антонио.

Также сообщалось, что 31 июля на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, угроза цунами, цунами, магнитуда, Суматра, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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