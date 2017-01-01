У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение

Очаг стихии располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек.

Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра Скриншот

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США в пятницу, 2 августа.

По его данным, очаг стихии располагался в 261 километре к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра.

По информации Reuters, индонезийские сейсмологи уже выпустили предупреждение об угрозе цунами. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Накануне у берегов Чили были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов. Эпицентр располагался в 94 км юго-западнее города Сан-Антонио.

Также сообщалось, что 31 июля на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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