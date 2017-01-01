Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США ввели второй пакет санкций против России

Комментариев: 0
Второй пакет санкций ввели из-за дела об отравлении Скрипалей - Россия не предоставила заверений в том, что прекратила использовать химическое оружие.
США ввели второй пакет санкций против РФ
США ввели второй пакет санкций против РФ
Reuters (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, официально заявил Белый дом. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 2 августа.

"После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации", - добавил он.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ввели запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет "драконовским" - его обещали ввести, если окажется невозможным установить, что Россия прекратила использование химического оружия.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создания препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

Напомним, что новость о подписании второго пакета санкций появилась в СМИ 1 августа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, санкции, отравление, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь