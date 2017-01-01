Трамп заявил, что препятствий для налаживания отношений с РФ больше нет

Американский лидер уверен, что отношения с Москвой портило расследование российского вмешательства в выборы США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа, заявил, что хочет хороших отношений с Россией и мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво". Об этом он сообщил журналистам возле Белого дома, передает Интерфакс

"Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ред.)", - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что наладить их "было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва".

Американский лидер также указал, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет "великим делом для мира".

Напомним, Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в американские выборы "охотой на ведьм".

В апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

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