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Трамп заявил, что препятствий для налаживания отношений с РФ больше нет

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Американский лидер уверен, что отношения с Москвой портило расследование российского вмешательства в выборы США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа, заявил, что хочет хороших отношений с Россией и мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво". Об этом он сообщил журналистам возле Белого дома, передает Интерфакс.
 
"Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ред.)", - подчеркнул Трамп.
 
При этом он отметил, что наладить их "было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва".
 
Американский лидер также указал, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет "великим делом для мира".
 
Напомним, Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в американские выборы "охотой на ведьм". 
 
 
В апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.
 
Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

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Теги: Россия, Россия-США, США, международные отношения, Трамп, Дональд Трамп, Мюллер
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Источник: korrespondent.net

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