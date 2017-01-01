В Индонезии один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении

Были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява. Около тысячи человек были эвакуированы.

Один человек погиб, четверо пострадали в результате землетрясения в Индонезии. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило издание Straits Times со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Отмечается, что один человек погиб в округе Лебак и четыре человека пострадали в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява.

Также были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява. Около тысячи человек после землетрясения были эвакуированы в провинцию Лампунг.

Накануне на западе Индонезии у побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Очаг стихии располагался в 261 километре к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Было объявлено об угрозе цунами.

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