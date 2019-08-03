Евросоюз разработает новую миграционную политику

Новый план урегулирования проблемы беженцев, должен быть "высококачественным, но гуманным", отметила Урсула фон дер Ляйен.

Власти Евросоюза разработают новую миграционную политику, чтобы все страны-члены более справедливо разделяли ответственность в этой сфере. Об этом сказала новоизбранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Синьхуа в субботу, 3 августа.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте перед встречей с ним Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС нужен новый план урегулирования проблемы беженцев, который должен быть "высококачественным, но гуманным".

По ее словам, необходимо критически рассмотреть политику управления потоками мигрантов.

"Я осознаю тот факт, что Италия, Греция и Испания из-за своего географического положения больше подвержены наплыву мигрантов", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь Конте на брифинге заявил, что в ходе встречи с новоизбранной главой Еврокомиссии главным образом будут обсуждаться такие вопросы, как экономический рост, трудоустройство, миграция и климатические изменения.

Как известно, 16 июля Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. Она с ноября официально сменит Жан-Клода Юнкера и станет первой женщиной на этом посту.